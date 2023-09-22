قناة الناس| ما هي الإرهاصات التي سبقت بعثة الرسول؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

قال الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إنّ الإرهاصات التي سبقت بعثة الرسول صلّ الله عليه وسلم، منها ما حدث قبل مولده عليه الصلاة والسلام، ومنها ما كان أثناء مولده، ومنها ما كان خلال فترة شبابه.

وأضاف “عبد المالك” اليوم الجمعة، خلال برنامج "آيات بيّنات"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ هناك مصطلحات قريبة من هذا المصلطح ربما يكون التعريف واحدًا، فعلى سبيل المثال هناك المعجزة، والإرهاص، والكرامة، المعونة الاستدراج، مشيرًا إلى أن هذه المصطلحات ربما يكون مفهومها واحد لكنها حدثت وتحدث على يد أصناف تختلف أحوالهم.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أن المعجزة تقع على يد من أرسله الله تعالى لهداية الخلق إلى الحق وهي أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد نبي تصديقًا له في دعواه، وعلى سبيل المثال ناقة سيدنا صالح عليه السلامن حيث اشتهر قومه بنحت الصخور فأرسل الله سيدنا صالح وأخرج لهم من الصخر ناقة.

وتابع: “ونار سيدنا ابراهيم التي جعلها الله له بردا وسلاما وعصا سيدنا موسى عليه السلام الذي ضرب بها البحر فانشق فكان كل فرق الطود العظيم، وسيدنا عيسى عليه السلام أحيى الله على يديه الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى، وأيضًا سيدنا محمد جمع الله له بين كثير من المعجوات الحسية كتكليم الحجر وتسليم الشجر وتظليل الغمام وتكثير الطعام والشراب، بالإضافة إلى المعجزة المعنوية وهي القرآن الكريم".

واستعرضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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