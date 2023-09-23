قناة الناس| أستاذ بالأزهر يوضح المعاني المتعددة للصدق (فيديو)

قال الدكتور عبد اللطيف سليمان، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّه حينما نرى رب العالمين سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)، مؤكدًا أن هذا أمر مباشر من الله سبحانه وتعالى بأن نتصف بتلك الصفة بأن نكون مع الصادقين، لأن الصادقين سينجيهم الله تعالى ويرفع قدرهم ويعز مقامهم، وبالتالي فإن الله عز وجل يرشدنا إلى الخير في ديننا ودنيانا وحياتنا وأُخرانا.

وأضاف سليمان، اليوم السبت، خلال حلقة برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ الله تعالى حينما أمرنا بأن نكون مع الصادقين نهانا أيضًا أن لا نكون مع الكذابين وأن نتحرى الصدق دائمًا ونكون معه، مؤكدًا أن الصدق هو مطابقة الحكم للواقع، أي أن يكون هناك أمر أخبر عنه وهذا الأمر له أصل في الواقع مثل (القلم فوق المكتب) فحينما أرسل أحد ليأتيني به سيلقاه كما هو في مكانه ومثلما أخبرته به.

وأوضح أنّ الصادق لا يقول خلاف الواقع أبدًا مهما كانت الظروف، فحينما أنزل الله عز وجل هذه السورة وهي سورة التوبة والتي كانت تسمى بالسورة الفاضحة لأن الله تعالى بيّن فيها صفات المنافقين ومن تخلّف عن الحبيب النبي محمد صلّ الله عليه وسلّم.

وأكد أن الصدق له أصل في أقوالنا أي القول يطابق الواقع، مشيرًا إلى أن هذه الصفة نراها متوفرة بمنتهى الوضوح في حياة حبيبنا الرسول محمد صلّ الله عليه وسلم.

يذكر أن أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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