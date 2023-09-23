السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| أستاذ بالأزهر يوضح المعاني المتعددة للصدق (فيديو)

الدكتور عبد اللطيف
الدكتور عبد اللطيف سليمان

قال الدكتور عبد اللطيف سليمان، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّه حينما نرى رب العالمين سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)، مؤكدًا أن هذا أمر مباشر من الله سبحانه وتعالى بأن نتصف بتلك الصفة بأن نكون مع الصادقين، لأن الصادقين سينجيهم الله تعالى ويرفع قدرهم ويعز مقامهم، وبالتالي فإن الله عز وجل يرشدنا إلى الخير في ديننا ودنيانا وحياتنا وأُخرانا.

قناة الناس| كيف حول النبى عادات الجاهلية إلى أخلاق حميدة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

قناة الناس| أمين الفتوى: احتفال المصريين بحلويات المولد لا علاقة له بالشيعة

وأضاف سليمان، اليوم السبت، خلال حلقة برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ الله تعالى حينما أمرنا بأن نكون مع الصادقين نهانا أيضًا أن لا نكون مع الكذابين وأن نتحرى الصدق دائمًا ونكون معه، مؤكدًا أن الصدق هو مطابقة الحكم للواقع، أي أن يكون هناك أمر أخبر عنه وهذا الأمر له أصل في الواقع مثل (القلم فوق المكتب) فحينما أرسل أحد ليأتيني به سيلقاه كما هو في مكانه ومثلما أخبرته به.

وأوضح أنّ الصادق لا يقول خلاف الواقع أبدًا مهما كانت الظروف، فحينما أنزل الله عز وجل هذه السورة وهي سورة التوبة والتي كانت تسمى بالسورة الفاضحة لأن الله تعالى بيّن فيها صفات المنافقين ومن تخلّف عن الحبيب النبي محمد صلّ الله عليه وسلّم.

وأكد أن الصدق له أصل في أقوالنا أي القول يطابق الواقع، مشيرًا إلى أن هذه الصفة نراها متوفرة بمنتهى الوضوح في حياة حبيبنا الرسول محمد صلّ الله عليه وسلم.

يذكر أن أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس نبي الرحمة الصدق الصادقين الصدق هو مطابقة الحكم للواقع

مواد متعلقة

قناة الناس| كيف حول النبى عادات الجاهلية إلى أخلاق حميدة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

قناة الناس| ما هي الإرهاصات التي سبقت بعثة الرسول؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

قناة الناس| أمين الفتوى: احتفال المصريين بحلويات المولد لا علاقة له بالشيعة

قناة الناس| أمين الفتوى يوضح معالم فرحة المصريين بالمولد النبوي (فيديو)

قناة الناس|هل احتفل سيدنا محمد بيوم مولده؟.. أمين الفتوى يجيب

قناة الناس| أمين الفتوى: الاحتفال بالمولد النبوى من أشد القربات إلى الله

قناة الناس.. ما هو علم الفراسة وما علاماته؟.. محمد مهنا يُجيب

قناة الناس| ما حكم الحصول على قرض لشراء هذه الاحتياجات؟ (فيديو)

الأكثر قراءة

"حرب تخليص حق".. تفاصيل جديدة فى أزمة شقيق أنغام وعائلته

شيرين تقدم بلاغًا للنائب العام ضد "أدمن" صفحتها على "تويتر" (مستندات)

عرض سعودى جديد لـ مارسيل كولر.. وقرار حاسم من المدرب السويسرى

بعد الزيادة.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

حقيقة مفاوضات استحواذ رجل أعمال إماراتي على إحدى شركات قطاع الأعمال

بعد طرحه ومواصفاته.. تعرف على سعر أيفون 15 برو max في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة