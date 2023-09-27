احتفالية خاصة بمولد النبى الشريف على شاشة قناة "الناس"

احتفالا بـ المولدِ النبويِّ الشريفِ تُقدّمُ «قناة الناس» على مدار اليوم الأربعاء، بدءًا من الواحدة ظهرا، احتفالية خاصةً عن الملامح الحضارية والقيم الإنسانية في سيرة سيد المرسلين سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلم.

وتقدم قناة الناس على مدار اليوم، باقةً مختارةً من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، ولقاءاتٍ خاصةً مع كوكبةٍ من كبارِ العلماءِ والدعاةِ والواعظاتِ، يستعرضُ فيها مولدَ سيدِنا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ونشأتَهُ المباركةَ، وشمائلَهُ الشريفةَ، ودور المرأة في حياتِه صلى الله عليه وسلم وحُكمَ الِاحتفالِ بمولدِهِ صلى الله عليه وسلم.

وتختم قناة الناس الاحتفالية بسهرةٍ خاصةٍ مع باقةٍ متميزةٍ منَ الأناشيدِ والمدائحِ النبوية، يقدمها المنشد الديني يحيى نادي والمنشد الديني بهاء نادي.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.