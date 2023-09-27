الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

احتفالية خاصة بمولد النبى الشريف على شاشة قناة "الناس"

قناة الناس
قناة الناس

احتفالا بـ المولدِ النبويِّ الشريفِ تُقدّمُ «قناة الناس» على مدار اليوم الأربعاء، بدءًا من الواحدة ظهرا، احتفالية خاصةً عن الملامح الحضارية والقيم الإنسانية في سيرة سيد المرسلين سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلم.

قناة الناس|لماذا حرم الله أكل لحم الحمير؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

كلمة الرئيس السيسى فى احتفالية المولد النبوى: نثق فى الله وقدرة شعبنا على اجتياز الصعاب مهما كانت

وتقدم  قناة الناس على مدار اليوم، باقةً مختارةً من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، ولقاءاتٍ خاصةً مع كوكبةٍ من كبارِ العلماءِ والدعاةِ والواعظاتِ، يستعرضُ فيها مولدَ سيدِنا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ونشأتَهُ المباركةَ، وشمائلَهُ الشريفةَ، ودور المرأة في حياتِه صلى الله عليه وسلم وحُكمَ الِاحتفالِ بمولدِهِ صلى الله عليه وسلم.

وتختم قناة الناس الاحتفالية بسهرةٍ خاصةٍ مع باقةٍ متميزةٍ منَ الأناشيدِ والمدائحِ النبوية، يقدمها المنشد الديني يحيى نادي والمنشد الديني بهاء نادي.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية


وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس احتفالات المولد النبوي الشريف سيرة سيد المرسلين إجازة احتفالات بذكرى المولد النبوي الملامح الحضارية القيم الإنسانية

مواد متعلقة

قناة الناس|لماذا حرم الله أكل لحم الحمير؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

قناة الناس| حكم قول "صدق الله العظيم" بعد الانتهاء من قراءة السور فى الصلاة (فيديو)

قناة الناس| هاني تمام يكشف دلائل وأسرار محبة النبي (فيديو)

قناة الناس..كيف نحتفل بالمولد النبوى الشريف؟.. هانى تمام يجيب (فيديو)

أكاديمي مغربي بملتقى التصوف العالمي: القيم الدينية الإسلامية أخلاقية ووطنية شاملة

قناة الناس.. أمين الفتوى يوضح الفرق بين البدعة فى الدين والدنيا (فيديو)

عبدالفتاح العوارى: شريعة الإسلام اهتمت اهتمامًا بالغًا بالقيم الدينية

ممثل الصومال بملتقي التصوف العالمي: البودشيشية قدمت نموذج صوفي فريد

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الشتوي 2023

أهالي نجع الجندي بالبلينا في سوهاج ينظمون وقفة تأييد للسيسي: غيّر حياتنا للأفضل

الرئيس السيسى: مفيش أمة شبابها بالحجم ده تخاف من بكرة

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

فى عيد ميلادها الـ44 عامًا.. أجرأ إطلالات الفنانة أروى جودة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات