قناة الناس|لماذا حرم الله أكل لحم الحمير؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الشيخ محمد عبدالسميع؛ أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاده: "لماذا أحل الله أكل لحم الأحصنة وحرم أكل الحمير؟"

أضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، الثلاثاء، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أن هناك خلافًا بين الفقهاء في مسألة أكل لحم الحصان، مشيرًا إلى أن بعض الأقوال الفقهية تجيز أكله.

أوضح عبدالسميع أنه لم يجز أحد من الفقهاء أكل لحم الحمير، لأن النبي محمد (ص) أكل لحم الحصان، ولم يأكل لحم الحمار الأهلي.

وبيّن أمين الفتوى بالإفتاء أن النبي (ص) أكل لحم الحمار الوحشي، لأنه يأكل الحشائش، لكنه لم يأكل الحمار الأهلي، موضّحًا أن بعض الفقهاء يقولون إن العبرة في عدم أكل لحم الحمير الأهلية أن الحمار به صفات معينة مثل ضعف الفهم وغيرها ولا ينبغي أن يؤكل حتى لا تسري هذه الصفات للإنسان.

تابع أمين الفتوى بالإفتاء:«كل ده لازم يكون تحت إشراف طبي، ولا بد أن يكون هذا جائزًا في الدولة، مش بنقول للناس دلوقتي يجوز ذبح الحصان، الحصان له استخدامات مهمة جدًا».

وأكدت دار الإفتاء في فتوى سابقة أن ذبح الحمير وأكلها حرام شرعًا، في تعقيب لها على ما أشيع حول جواز أكل هذا اللحم.

وأكدت الدار حرمة ذبح الحمير للاستخدام الآدمي، مشيرة إلى أن الأصل في الحمر الأهلية أنه لا يجوز أكلها ولا ذبحها، وهو ما يؤيد قرار وزارة الصحة رقم 517 لسنة 1986م بشأن ذبح الحيوانات وتجارة اللحوم، في مادته الثالثة.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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