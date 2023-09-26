الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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الدين لله

قناة الناس|كيف نحتفل بالمولد النبوي الشريف؟.. هاني تمام يجيب (فيديو)

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام

قال د.هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، إنّنا نفرح بسيدنا محمد (ص)؛ لأنه من أكثر النعم التي أنعم الله بها علينا، مؤكدًا أن النبي هو أكبر نعمة على الإطلاق، مستشهدًا بقول الله تعالى في كتابه العزيز: (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ).

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أضاف أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، الثلاثاء، خلال حلقة برنامج البيت، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ الله تعالى يذكرنا بمنته علينا ونعمه علينا أنه أرسل هذا الرسول، فأفضل نعمة هي أن الله تعالى جعلنا من أتباع سيدنا محمد صلّ الله عليه وسلم، مؤكدًا أنه يجب أن نفرح بالمولد النبوي الشريف، لأن هذا المولد هو الي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور.

أوضح هاني تمام أن الله تعالى جعل نبيه السراج المنير، وجعله نورًا كما قال في كتابه العزيز: (قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ).

أكد أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر أنه يجب أن نفرح بمولده الشريف (ص)، لأن فرحنا به من أدلة محبتنا له عليه الصلاة والسلام، ومن أدلة تعلقنا به لأن محبة النبي صلّ الله عليه وسلم واجبة، مشيرًا إلى أن من مظاهر هذه المحبة أننا نفرح ونحتفل بمولده الشريف، حيث يقول الله تعالى في كتابه العزيز: (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ). 

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

المولد النبوي الشريف كيف نحتفل بالمولد النبوي الشريف برنامج البيت قناة الناس أكبر نعمة على الإطلاق

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