هاني تمام: أي إنسان يفسد في الأرض ويتسبب في تغير المناخ ملعون

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن كلمة الفساد في اللغة تعني الانحراف والانحلال والخروج عن الأعراف والقوانين.

فساد الأرض

وأكد الشيخ هاني تمام، خلال لقائه ببرنامج " لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية " دي إم سي"، أن أي إنسان يفسد في الأرض ويتسبب في تغير المناخ ملعون من الله سبحانه وتعالى، حيث قال النبي صلى الله وعليه وسلم " لعن الله من غير منار الأرض".

التغير المناخي

وأضاف في حديثه، أن أي إنسان يجور على حق صاحبه، أو يقتطع جزء من أرض الدولة دون وجه حق يكون شخص فاسد ومنحرف عن الطريق الصحيح.

ويذكر أن التغيرات المناخية أصبح العالم بأكمله يعاني منها بصورة كبيرة، حيث تسببت هذه التغيرات المناخية في نشوب الحرائق بعدد كبير من دول العالم مثل الجزائر، كما أدت إلى جفاف الأنهار والأودية بعدد من الدول، هذا علاوة عن التأثير الكبير السلبي على المحاصيل الزراعية، ولهذا أدرك العالم أن الثورة الصناعية سيدفع الجميع ثمنها السنوات المقبلة.