الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| هاني تمام يكشف دلائل وأسرار محبة النبي (فيديو)

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، إنّ محبة النبي صلّ الله عليه وسلم مقدمة على كل شخص وعلى كل شئ، مستشهدًا بقول الرسول صلّ الله عليه وسلم  في الحديث الشريف: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجميعن)، وقول الله تعالى في كتابه العزيز: (النبي أولى بالمؤمين من أنفسهم).

قناة الناس.. أمين الفتوى يوضح الفرق بين البدعة فى الدين والدنيا (فيديو)

قناة الناس| كيف حول النبى عادات الجاهلية إلى أخلاق حميدة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب

وأضاف أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، خلال حلقة “برنامج البيت”، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّه لا يوجد لدينا أغلى من النبي صلّ الله عليه وسلم وهذا الأمر من عقيدة المسلم، حيث أن النبي الكريم ينبهنا إلى أن من كمال الإيمان بالله سبحانه وتعالى مرتبط بكمال المحبة لجماله الشريف صلّ الله عليه وسلم.

وأوضح  الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أنّ محبة النبي صلّ الله عليه وسلم والتقرب له والتعلق بجانبه الشريف صلّ الله عليه وسلم جزء من عقيدة المسلمين وليس أمرًا عارضًا أو أمرًا فرعيًا، بل هو أمر واجب، مؤكدًا أن محبة النبي صلّ الله عليه وسلم دليل على كمال الإيمان.

وأكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أن من جملة محبة النبي صلّ الله عليه وسلم أننا نذكره دائمًا ونفرح به ونحتفل بمولده الشريف، مشيرًا إلى أن الصحابة كانوا كذلك أيضًا يحبون النبي حبًا جمًا، منوهًا إلى أنه يجب أن نفرح بالمولد النبوي الشريف، لأن هذا المولد هو الي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس برنامج البيت محبة النبي كمال الإيمان بالله كمال المحبة لجماله الشريف

مواد متعلقة

أكاديمي مغربي بملتقى التصوف العالمي: القيم الدينية الإسلامية أخلاقية ووطنية شاملة

قناة الناس.. أمين الفتوى يوضح الفرق بين البدعة فى الدين والدنيا (فيديو)

عبدالفتاح العوارى: شريعة الإسلام اهتمت اهتمامًا بالغًا بالقيم الدينية

ممثل الصومال بملتقي التصوف العالمي: البودشيشية قدمت نموذج صوفي فريد

مفتي جنوب إفريقيا في ملتقي التصوف العالمي: حياة الرسول شكلت خارطة طريق

المشيخة العامة للطرق الصوفية تنظم موكبًا واحتفالية بالمولد النبوى الأربعاء

قناة الناس| أستاذ بالأزهر يمدح الرسول بكلمات مؤثرة (فيديو)

قناة الناس| أستاذ بالأزهر: الرسول هو الرحمة والنعمة والمنة (فيديو)

الأكثر قراءة

الزمالك يؤكد جاهزية حسام عبدالمجيد للمشاركة أمام أرتا سولار

«الدستور» تكشف كيف دافع أمين عمر عن نفسه فى أزمة مباراة الزمالك؟

الرئيس السيسى يستمع لمطالب خريجة بكت خلال مسيرة أوائل الخريجين (فيديو)

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

أنقذ مصر من الإرهاب.. اصطفاف المواطنين أمام مكتب توثيق بولاق أبوالعلا لتوكيل السيسى

أخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته

صرخات الجنود والجثث والأسر.. صحفى إسرائيلى يروى ذكرياته عن حرب أكتوبر