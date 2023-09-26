قناة الناس| هاني تمام يكشف دلائل وأسرار محبة النبي (فيديو)

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، إنّ محبة النبي صلّ الله عليه وسلم مقدمة على كل شخص وعلى كل شئ، مستشهدًا بقول الرسول صلّ الله عليه وسلم في الحديث الشريف: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجميعن)، وقول الله تعالى في كتابه العزيز: (النبي أولى بالمؤمين من أنفسهم).

وأضاف أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء، خلال حلقة “برنامج البيت”، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّه لا يوجد لدينا أغلى من النبي صلّ الله عليه وسلم وهذا الأمر من عقيدة المسلم، حيث أن النبي الكريم ينبهنا إلى أن من كمال الإيمان بالله سبحانه وتعالى مرتبط بكمال المحبة لجماله الشريف صلّ الله عليه وسلم.

وأوضح الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أنّ محبة النبي صلّ الله عليه وسلم والتقرب له والتعلق بجانبه الشريف صلّ الله عليه وسلم جزء من عقيدة المسلمين وليس أمرًا عارضًا أو أمرًا فرعيًا، بل هو أمر واجب، مؤكدًا أن محبة النبي صلّ الله عليه وسلم دليل على كمال الإيمان.

وأكد الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أن من جملة محبة النبي صلّ الله عليه وسلم أننا نذكره دائمًا ونفرح به ونحتفل بمولده الشريف، مشيرًا إلى أن الصحابة كانوا كذلك أيضًا يحبون النبي حبًا جمًا، منوهًا إلى أنه يجب أن نفرح بالمولد النبوي الشريف، لأن هذا المولد هو الي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.