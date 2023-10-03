قناة الناس|هل يبطل التثاؤب وخروج الصوت الصلاة؟ (فيديو)

أجاب محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول حكم التثاؤب في الصلاة وخروج صوت هل يبطل الصلاة؟

أضاف عبدالسميع، الثلاثاء، خلال حلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أن التثاؤب مكروه وهو من الشيطان مثلما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تثاءب الإنسان فليكتم ما استطاع، وليضع يده على فيه، وهو ينشأ عن الكسل والضعف والتثاؤب خلال الصلاة لا يبطلها وإن كان مكروهًا.

وتابع أمين الفتوى بالإفتاء أنه ورد عن النبي (ص) أن معشر المسلمين أمرنا بأن من أصابه مثل ذلك في الصلاة، فليدفعه ما استطاع، لكن هذا لا علاقة له بصحة الصلاة فتصح الصلاة فى الحالتين، ناصحًا مَن يتثائب كثيرًا عند الصلاة بأن عليه أن يسد فمه ولو بيده.

في وقت سابق، قال عبدالسميع، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، عن علاج كثرة التثاؤب فى الصلاة وقراءة القرأن إن الجسم إذا إرتاح ربما يستجلب النوم فربما يكون كثرة التثاؤب بسبب راحة الجسد، وربما كان هناك شيطان هو الذى يشعرك عن هذه الحالة حتى تترك الطاعة وقراءة القرأن أو الصلاة ونحو ذلك، فلا تهتم بهذا وصلى واقرأ القرآن واستعن بالله سبحانه وتعالى.

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