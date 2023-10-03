قناة الناس|واعظة: سعادة الدنيا والآخرة تبدأ بالصدق (فيديو)

قالت د.دينا أبو الخير، الواعظة بوزارة الأوقاف المصرية، إنّ الصدق من أول المقامات لكل من أراد أن يسلك طريق المولى عز وجل، فلا يجب على الإنسان أن يقول إنه يحب الله ورسوله (ص) ويريد أن يكون من المتقين ولم يحقق أمر الصدق، مشيرةً إلى أن مقام الصدق هو النقطة أو حجر الأساس لكل من أراد السير إلى طريق المولى عز وجل.

أضافت الواعظة بوزارة الأوقاف، الثلاثاء، خلال برنامج “البيت”، المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ كل من أراد تحقيق مقامات السالكين إلى المولى عز وجل فعليه أن يحقق أمر الصدق، كما تعلمنا من أهل العلم، فتحقيق هذا الأمر يكون بالتشجيع من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ومعرفة ألأثر المترتب على اللذين صدقوا في أقوالهم وأفعالهم، مستشهدةً بقول الله تعالى في كتابه العزيز: (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا).

أوضحت دينا أنّ هدفنا نحن جميعًا الآخرة، مهما كان العمر الذي سنعيشه ومهما حققنا من انجازات في الدنيا، ولن يكون هناك قيمة ووزن لما سبق إذا لم نحقق الأساس والهجف الممتد للآخرة ألا وهو الصدق، مؤكدةً أن الصدق هو بداية الطريق للوصول إلى الله عز وجل، لأن الصادق سيقع في كل أعمال البر ويكون على عكس الكاذب تمامًا.

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