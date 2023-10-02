قناة الناس| أبو اليزيد سلامة: الافتراء على الآخرين أشد من الغيبة والنميمة (فيديو)

قال الشيخ أبواليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنّ الافتراء أن يدعي الإنسان صفة أو عملا عمله إنسان آخر وهو كاذب في هذا الادعاء، مستشهدًا بحديث الرسول صلّ الله عليه وسلم “إن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته”.

وأضاف سلامة، اليوم الإثنين، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أنّ الافتراء وصف الإنسان بما ليس فيه كما قال عنه الرسول صلّ الله عليه في حديثه الشريف وأشار إليه بكلمة “بهته”، مؤكدًا أن هذه الأمور تعد من كبائر الذنوب.

النميمة من أسباب عذاب القبر

وأوضح أن الله تعالى أعطى سيدنا محمد صلّ الله عليه وسلم بعض الخصائص التي توجد عنده ولا توجد عند أحد غيره، منها أنه صلّ الله عليه وسلم مرّ على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرأ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، مؤكدًا أن هذا الذي يمشي بين الناس في النميمة فإنه يعذب في قبره، وقد أخبرنا الرسول صلّ الله عليه وسلم بذلك، فالنميمة من أسباب عذاب القبر.

وفي وقت سابق، أكد أبواليزيد سلامة، أن النميمة هي أن ينقل الإنسان الكلام بين الناس على وجه الإفساد بينهم، فيوقع بين الناس العداوات والبغضاء ويشعل الصراعات بين الناس، مشيرًا إلى أن كثير من الخلافات التي تحدث بين الناس بسبب نقل الكلام، مؤكدًا أنهم إذا وضعوا ألسنتهم في أفواههم لكفونا الكثير من المشكلات التي توجد في حياتنا بشكل عام.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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