مستشار الرئيس الفلسطينى: العالم سيدفع ثمن خروج الأمور عن السيطرة فى غزة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن أهم مخرجات قمة القاهرة للسلام، هي التوافق العربي والدولي على ضرورة استدامة توصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر قبل 15 يومًا.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن قمة القاهرة للسلام تبنت الموقف الفلسطيني، ووضعت على رأس أولوياتها ضرورة وقف العدوان، واستدامة وصول المساعدات، والسعي لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

الهباش: الشعب الفلسطيني لن يقبل باستمرار الاحتلال

وأكد "الهباش" أن الشعب الفلسطيني لن يقبل باستمرار الاحتلال إلى الأبد.

وتابع: "75 عامًا مرت، ماذا ينتظر العالم والمجتمع الدولي؟ لم يعد هناك متسع من الصبر، فنحن نخرج من دوامة عنف إلى أخرى بسبب الاحتلال، إزالة الاحتلال الوصفة الوحيد لإنقاذ الموقف".

واختتم: "لو توسع نطاق العدوان والصراع، فإن العالم كله سيعاني، ليست فلسطين وحدها، الجميع سيدفع الثمن".