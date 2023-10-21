متحدث الرئاسة يكشف سبب مغادرة أمير قطر جلسة "قمة القاهرة للسلام"

علق المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على ما يتردد على السوشيال ميديا، بشأن مغادرة أمير قطر الأمير تميم بن حمد، لجلسة قمة القاهرة للسلام أثناء الكلمات.

وقال خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لا توجد أي مشكلة إطلاقًا، سمو الشيخ تميم حضر وشرف في القمة، وكانت هناك ارتباطات وترتيبات، ولا يوجد أي شىء على الإطلاق، ومشاركته مشاركة كبيرة لأنه رئيس وأمير الدولة".

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