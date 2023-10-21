السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث الرئاسة يكشف سبب مغادرة أمير قطر جلسة "قمة القاهرة للسلام"

أمير قطر
أمير قطر

علق المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على ما يتردد على السوشيال ميديا، بشأن مغادرة أمير قطر الأمير تميم بن حمد، لجلسة قمة القاهرة للسلام أثناء الكلمات.

وقال خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لا توجد أي مشكلة إطلاقًا، سمو الشيخ تميم حضر وشرف في القمة، وكانت هناك ارتباطات وترتيبات، ولا يوجد أي شىء على الإطلاق، ومشاركته مشاركة كبيرة لأنه رئيس وأمير الدولة".

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المستشار أحمد فهمي على مسئوليتي امير قطر مغادرة أمير قطر تميم بن حمد

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