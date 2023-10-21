الرئاسة تكشف نقاط التوافق والاختلاف بين المجتمعين فى قمة القاهرة للسلام

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن قمة القاهرة للسلام، نجحت في حشد عدد كبير من القادة، فالدول الأعضاء الخمسة الدائمة بمجلس الأمن موجودة، الاتحاد الأوروبي موجود، الاتحاد الإفريقي، الجامعة العربية، رؤساء ووزراء إسبانيا وإيطاليا".

وأشار خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن عدم صدور بيان مشترك ليس معيار للحكم على القمة، وإنما المعيار هو نقاط التوافق ونقاط الاختلاف.

نقاط التوافق والاختلاف بين المجتمعين في قمة القاهرة للسلام

وأوضح أنه كان هناك العديد من نقاط التوافق بين الدول، هناك توافق حول الوضع الإنساني، لا يوجد خلاف بين المشاركين حول ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، مردفًا: "هناك توافق عالمي على ضرورة استمرار دخول المساعدات".

وتابع أنه كان هناك توافق أيضًا على احترام القانون الدولي وحماية المدنيين، وحل الدولتين.

وتابع: "مصر نجحت بإبراز نقاط الاتفاق، للبناء عليها، أما نقاط الاختلاف، تمثلت في أمرين، الأول مستوى الإدانة، ندين من وإلى أي مدى، هناك من يريد إدانة طرف واحد، وإدانة عمل تم في يوم معين، وهناك من يريد التوازن، وهناك اختلاف حول وقف إطلاق النار، هناك دول مثل مصر تطالب بوقف إطلاق النار، وهناك دول لا تريد وقف إطلاق النار وتتحدث عن حق الدفاع عن النفس".

اقرأ أيضًا: