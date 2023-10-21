السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يستقبل أمير قطر بمقر انعقاد قمة القاهرة للسلام

الرئيس السيسي يستقبل
الرئيس السيسي يستقبل أمير قطر

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمقر انعقاد قمة القاهرة للسلام في العاصمة الإدارية الجديدة.

بحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية

وتعقد اليوم السبت قمة القاهرة للسلام، والتى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام فى الشرق الأوسط للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود.

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قطر قمة القاهرة للسلام 2023 قمة القاهرة للسلام السيسي الفلسطينيين والإسرائيليين إسرائيل

مواد متعلقة

رئيس بلدية رفح لـ"القاهرة الإخبارية": الشعب الفلسطينى يترقب نتائج قمة القاهرة للسلام

الدفاع المدنى الفلسطينى: 12 شهيدًا فى طواقمنا منذ بدء العدوان

"القاهرة الإخبارية": متوقع دخول شاحنات المساعدات إلى غزة خلال دقائق

"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى مدينة أسدود

اليوم.. قمة القاهرة للسلام تنطلق بمشاركة واسعة من قادة وزعماء العالم

"القاهرة الإخبارية": مصر تستهدف حشد الرأي العام العالمي لرفض تهجير أهالي غزة

"القاهرة الإخبارية": بدء الاستعدادات لدخول شاحنات المساعدات إلى معبر رفح

أسامة الأزهرى يشارك تأييد المواطنين فى مظاهرات دعم الرئيس بشأن القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

القادة والزعماء يتوافدون إلى مقر انعقاد قمة القاهرة للسلام

أردوغان يصل مصر لحضور قمة القاهرة للسلام 2023

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة