الرئيس السيسى يستقبل أمير قطر بمقر انعقاد قمة القاهرة للسلام

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمقر انعقاد قمة القاهرة للسلام في العاصمة الإدارية الجديدة.

بحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية

وتعقد اليوم السبت قمة القاهرة للسلام، والتى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام فى الشرق الأوسط للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود.