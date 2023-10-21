الرئاسة: مصر أشهدت العالم على موقفها الواضح برفض التهجير للفلسطينيين

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر أشهدت العالم على موقفها الواضح، بشأن رفضها التهجير القسري، ونقل الفلسطينيين إلى سيناء.

الرئيس السيسي رفض التهجير القسري للفلسطينيين أمام العالم كله

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي قال بعبارات واضحة، إن هذه إرادة الشعب المصري فردًا فردًا، كما أكد أنه لن تحدث تصفية للقضية الفلسطينية دون حل عادل، ولن يحدث على حساب مصر، إقامة الدولة الفلسطينية هي العدل.

وأردف: "قال هذا أمام العالم كله في أعلى مستوى حضور، وحدث دولي غير مسبوق".