جابر القرموطى منفعلًا على فيديو الطبيب الفلسطينى "هذا العالم غير مُنصف" (فيديو)

عبر الإعلامي جابر القرموطي، عن استيائه بسبب ازدواجية المعايير من جانب بعض الدول المساندة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وبعض المنظمات والمؤسسات الحقوقية.

وانفعل القرموطي خلال التغطية الخاصة لأحداث قمة القاهرة للسلام، بعد عرض فيديو الطبيب الفلسطيني الذي كان يبحث عن طفلة خلال ضحايا القصف الإسرائيلي.

وأكد القرموطي، أن الدول الأوروبية، والكيانات المساندة للحكومة الإسرائيلية تتعامل مع أحداث العنف في فلسطين بشكل مختلف عن تعاملها بقضية الشعب الأوكراني ضد روسيا.