الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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مصر

أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

مع بداية اليوم يشغل أذهان المواطنين معرفة أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 عبر جوجل، لتكرار الأدعية والأذكار لدفع البلاء وتخفيفه، ولجعل الصباح ألطف وتكفيرا للذنوب والمعاصي. 

أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

وتنشر “الدستور” بهذه السطور القادمة أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023.

دعاء الصباح اليوم الثلاثاء 

اللهم اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي.


اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل عليّ غضبك، أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك.
 

اللهم اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وَجَهْلِي، وإسْرَافِي في أَمْرِي، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.
 

ربنا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وارحمنا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
 

اللهم أنْتَ رَبِّي، لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا علَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أبُوءُ لكَ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ لكَ بذَنْبِي فاغْفِرْ لِي، فإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ، أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ.

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دعاء الصباح اليوم الثلاثاء 

اللهم خذ همي وهم من أحب، وذنبي وذنب من أحب، وتعبي وتعب من أحب، واسعد قلبي وقلب من أحب.


اللهم إني استودعتك قلبا أحبه استودعتك إياه في نهاره وليله في نومه وصحوته استودعته الله من كل شيء يضره.


اللّهُمّ فِي هَذَا الصباح ارزقنَا الرِّضَا وَالقَناعة بِمَا قَسَمت لنا، وَاجْعَلنا مِن الشّاكرِين لِنعَمك عَلينَا، صباح الخير.


اللهم جمل صباحنا بذكرك وتوفيقك وصبحنا ببشائر خيرك وأمددنا بوافر جودك واجعل لنا مع نسائم هذا الصباح دعوة لا ترد ورزقا وعافية.


يا رب هو حبيبي، اللهم لا تحني له ظهرا ولا تعظم عليه أمرا.
 

يارب أسعد قلبه، وأطل عمره، وابعد عنه كل أذى.
 

ربي احفظ لي حبيبي فهو أجمل عطاياك وكل رضاي.

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