مع بداية يوم جديد يشغل أذهان المسلمين بشكل يومي معرفة دعاء الفجر وأبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 للتقرب من الله عز وجل، ولترديد الأدعية والأذكار أملا في أن يستجيب لهم الله عز وجل.

أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023

وتنشر "الدستور" بهذه السطور أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023.

دعاء الصباح اليوم الإثنين

اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني، وبك لذت فنجني مما يؤذيني، أنت حسبي ونعم الوكيل، اللهم ارضني بقضائك، واقنعني بعطائك، واجعلني من أوليائك.

اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم في هذا اليوم المبارك زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا الله.

اللهم مع فجر هذا اليوم أسألك بنعمتك السابغة التي أنعمت بها ‏‏عليّ‏، وبلائك الذي ابتليتني، وبفضلك الذي أفضلت علي أن تدخلني الجنة‏، يارب ادخلنى الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب.

اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير.

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أذكار الصباح اليوم

اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرًا أنت وليّه.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

الحمد لله أصبحنا على ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.

ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

يا رب الستر من الفضيحة فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض.

اللهم رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.