"اللهم أجرني من حر جهنم".. أبرز الأدعية ترددها أثناء موجة الحر

أبرز الأدعية التي ترددها أثناء موجة الحر من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الأيام الأخيرة.

وتعرضت محافظات مصر في هذه الأيام لـ موجة الحر شديدة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مؤخراً التي ستستكمل لنهاية الشهر، لذلك يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية أبرز الأدعية ترددها أثناء موجة الحر للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى لتخفيف موجة الحر علينا، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

أبرز الأدعية ترددها أثناء موجة الحر

يمكنك الآن تردد بعض الأدعية أثناء موجة الحر القاسية التي ضربت المحافظات في الأيام الأخيرة وإليكم أبرزهم:

1 - "لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم، قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني منك، وإني أشهدك أني قد أجرته".

2 - “سبحان الله يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري وأرحم ضغفي وقلة حيلتي وأرزقني من حيث لا احتسب يا رب، اللهم خفف حرارة الشمس الحارقة واجرنا من حر الدنيا والأخرة برحمتك يا رب العالمين”.

3 - “اللهم قنا شر هذا الحر واحمنا منه، ومما يحمل من أذى، اللهم لا تجعل فيه المرض ولا الهلاك لأحدٍ من عبادك”.

4 - "اللهم خفف حرارة الشمس وأثرها علينا، اللهم أجرنا من نار جهنم يا رحيم، اللهم أجرنا من حر جهنم يا غافر الذنب وقابل التوب يا غفور يا رحيم".

5 - “اللّهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلّها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة”.

6 - "اللّهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عني، اللّهم أرزقني حُبك وحُب من ينفعني حُبّهُ عندك".

7 - "يا فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين".