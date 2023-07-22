ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"اللهم أجرني من حر جهنم".. أبرز الأدعية ترددها أثناء موجة الحر

موجة الحر
موجة الحر

أبرز الأدعية التي ترددها أثناء موجة الحر من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الأيام الأخيرة.

وتعرضت محافظات مصر في هذه الأيام لـ موجة الحر شديدة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مؤخراً التي ستستكمل لنهاية الشهر، لذلك يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية  أبرز الأدعية ترددها أثناء موجة الحر للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى لتخفيف موجة الحر علينا، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

 أبرز الأدعية ترددها أثناء موجة الحر

يمكنك الآن تردد بعض الأدعية أثناء موجة الحر القاسية التي ضربت المحافظات في الأيام الأخيرة وإليكم أبرزهم:

1 - "لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم، قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني منك، وإني أشهدك أني قد أجرته".

2 - “سبحان الله يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري وأرحم ضغفي وقلة حيلتي وأرزقني من حيث لا احتسب يا رب، اللهم خفف حرارة الشمس الحارقة واجرنا من حر الدنيا والأخرة برحمتك يا رب العالمين”.

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 22-7-2023

«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم السبت 22 يوليو 2023

3 - “اللهم قنا شر هذا الحر واحمنا منه، ومما يحمل من أذى، اللهم لا تجعل فيه المرض ولا الهلاك لأحدٍ من عبادك”.

4 - "اللهم خفف حرارة الشمس وأثرها علينا، اللهم أجرنا من نار جهنم يا رحيم، اللهم أجرنا من حر جهنم يا غافر الذنب وقابل التوب يا غفور يا رحيم".

5 - “اللّهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلّها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة”.

6 - "اللّهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عني، اللّهم أرزقني حُبك وحُب من ينفعني حُبّهُ عندك".

7 - "يا فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين".

موجة الحر الحر ادعية موجة الحر درجات الحرارة الحرارة

الأكثر قراءة

قائمة حفلات مهرجان العلمين الجديدة خلال الأيام المقبلة

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023

التحقيق فى حريق محطة الرمل والاستماع لشهود الواقعة

التعاون السعودى يسدد للزمالك الدفعة الأخيرة من مستحقات مصطفى فتحى

"سقط من المصعد".. القدر يكتب لشاب الحياة من جديد فى العجوزة

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 .. وخطوات تسجيل بيانات الطلاب عبر الدستور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»