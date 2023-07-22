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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 22-7-2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يقدم الدستور دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 22-7-2023 في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا بمختلف طبقاتهم الاجتماعية في كافة محافظات الجمهورية حيث يزيد البحث عنه خلال ساعات الليل الأولى من قبل الراغبين في إحياء ساعات الليل رغبة في المغفرة والرحمة وطاعة الله سبحانه وتعالى.


دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 22-7-2023

نستعرض دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر السبت 22-7-2023 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب كافة متاع الدنيا والآخرة وهي كما يلي:-

اللهم لا نظلم وأنت حسبنا.. ولن نضام وأنت ربنا.. اللهم اشرح صدورنا بطاعتك.. ويسر أمرنا برحمتك.. اللهم احفظنا مما تخفيه المقادير .. وألطف بنا يا عزيز يا قدير.. بقوة تدبيرك وعظيم سلطانك.. وسعة حلمك.. وفيض كرمك.. اللهم إنا نسألك أن تشفى مرضانا ومرضى المسلمين.. إنك على كل شيء قدير.

«أصبحنا وأصبح الملك لله».. دعاء الصباح اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم الخميس 20 يوليو 2023

اللهم ادخل السكينة إلى قلوبنا والمحبة في نفوسنا و الابتسامة على وجوه.. والسعادة في بيوتنا.. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم.. فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وأرزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه .. اللهم إني أسألك أن ترزقني الصحة والعافية من حيث لا احتسب .. اللهم لا تحرمني طموحا أسعى لتحقيقه.

 

اللهم لا تكسر قلب من دعاك وهو منتظر منك فرج قريب.. اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك وفضلك .. اللهم يا من انشق الفجر بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه .. اجعل يومنا هذا حافلا بكل خير وسعادة وتوفيق.. اللهم إنا نسألك السداد في كل خطانا.

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«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الصباح اليوم الجمعة 21 يوليو 2023

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دعاء وأذكار الصباح و أدعية الفجر السبت 15-7-2023

اللهم أنت المعطى لمن دعاك.. يا من ترنا ولا نراك.. وترزقنا ولا نبلغ ثناك.. اجعل لنا بكل دعوة إجابة.. بلغت رضاك.. اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري واجعلني يارب ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاؤه فأجبته.. إنك على كل شيء قدير.

 

اللهم إني أسألك أن ألا ترفع عنا غطاء سترك ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا .. اللهم إني أسألك راحة في البدن وراحة في النفس.. واجعل لنا يارب من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وفي كل دعاء قبول واستجابة.

 

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