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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء وأذكار الصباح و أدعية الفجر السبت 15-7-2023

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دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر السبت 15-7-2023 من أكثر الكلمات البحثية عبر موقع جوجل البحثي خلال الساعات الأولى من الليل حيث يرغب قطاع عريض من المسلمين في إحياء ساعات الليل المتأخرة وقضاؤها في طاعة الله سبحانه وتعالى من صلاة وذكر وعبادة.


دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر السبت 15-7-2023

يمكن مطالعة صيغ عديدة من دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر السبت 15-7-2023 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح من خلال موقع الدستور في إطار نشرة الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا وإليكم أبرز الصيغ المأثورة للدعاء:-

لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه.. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه.. وشر ما بعده.. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والكبر .. وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر.

دعاء الفجر اليوم الجمعة 14 يوليو 2023

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم الخميس 13 يوليو 2023

اللهم افتح لدعائنا أبوابك ويسر لنا أسبابك وأصرف عنا عذابك .. اللهم يسر أمرنا .. واختر لنا ما هو خير لنا.. اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك.. وحسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك .. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك واملأ قلوبنا بحبك .. اللهم ارحنا من هموم الدنيا وأرزقنا التوفيق في جميع أمورنا.

 

اللهم أبعد عنا شر الأمراض والأوبئة.. واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين القانتين.. اللهم بشرنا بما يسرنا .. وكف عنا ما يضرنا .. اللهم إنك تسمع آنين قلوبنا .. فأرزقنا ما هو خير لنا.. اللهم إني أسألك من النعمة تمامها .. ومن العافية دوامها.. ومن الخير أكمله .. اللهم السلام من كل شيء يرهقنا ويضعفنا يارب.

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سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 14-7-2023

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سعر اليورو وأسعار العملات العربية اليوم الخميس 13-7-2023

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت استغفرك أتوب إليك.. اللهم إني عبدك ابن عبدك .. ابن أمتك .. وانا على عهدك ووعدك ما استطعت.. أعوذ بك من سوء ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت .. اللهم سخر لي رزقي واعصمني من الحرص والتعب في طلبه.. اللهم يسر لي الرزق الحلال.

 

اللهم إن كان رزقي بعيدا فقربه.. وإن كان في السماء فأنزله.. وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في قريبا فيسره وان كان قليلا فبارك لي فيه.. اللهم يا رزاق السائلين ويا خير الناصرين .. يا مغيث المستغيثين يارب العالمين.

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