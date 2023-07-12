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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في البنوك المصرية محور اهتمام الملايين من المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية والراغبين في أداء العمرة خلال الموسم الجديد 1445، والمزمع أن يبدأ في شهر محرم المقبل عقب انتهاء وزارة الحج والعمرة بالمملكة من وضع الخطوط العريضة للموسم الجديد.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في البنوك المصرية

واستقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في البنوك المصرية منذ بداية الربع الأول من العام الحالي 2023، وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار، وفقا لبيانات العرض والطلب ومدى احتياج السوق للعملة السعودية وإليكم أسعار الصرف بالتفصيل:-

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

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سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

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سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 10 يوليو 2023 فى مصر بدون مصنعية

 

وصل سعر تداول الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

قدر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بنحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سُعرت العملة السعودية في البنك التجاري الدولي بنحو 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.


في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال نحو 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.


في بنك البركة الإسلامي وصل الريال إلى 8.03 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.


في بنك قناة السويس بلغ الريال السعودي نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

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منتصف التعاملات| سعر الدولار مقابل اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

 

في بنك الاستثمار العربي سجل الريال نحو 8.28 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك بلوم وصلت قيمة الريال نحو 8.12 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

 

في بنك الاستثمار العربي وصلت قيمة الريال نحو 8.12 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

 

في بنك الأهلي الكويتي وصلت قيمة الريال نحو 8.12 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

 

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