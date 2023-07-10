سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 10 يوليو 2023 فى مصر بدون مصنعية

مع الساعات المبكرة الأولى يسعى عشاق ومحبين الذهب معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 10 يوليو 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل في جميع أسواق الذهب، حيث سجل سعر الذهب اليوم حالة من الاستقرار في محلات الصاغة العاملة بمصر، وذلك عقب انخفاض الذهب عيار 21 أمس الأحد بنحو مبلغ 25 جنيها للجرام الواحد.

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 10 يوليو 2023

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الإثنين 10- 7- 2023 في مصر بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الإثنين من عيار 24

وبلغ سجل سعر الذهب اليوم الإثنين 10 يوليو عيار 24 داخل محلات الصاغة الآن 2486 جنيها للجرام، في مقابل 2514 جنيها في صباح تعاملات أمس.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 10 يوليو عيار 21، الأكثر مبيعًا في مصر، مستوى 2175 جنيها في بداية التعاملات اليوم، في مقابل 2200 جنيه في مستهل تعاملات أمس الأحد.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 10 يوليو عيار 18 داخل الأسواق المحلية اليوم الأحد 1864 جنيها للجرام، في مقابل 1886 جنيها للجرام في صباح تعاملات أمس الاحد.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب بداية تعاملات اليوم الإثنين 10 يوليو 17400 جنيه، في مقابل مبلغ 17600 جنيه في صباح تعاملات أمس الأحد، عقب أن تراجع بنحو 200 جنيه.

أسعار الذهب في مصر صباح اليوم الإثنين 10 يوليو 2023

وكان قد كشف عمرو المغربي، بصفته عضو مجلس في إدارة شعبة الذهب، أسباب انخفاض أسعار الذهب في المحلات العاملة بأرض مصر، منوهًا أن السبب الأول هو تراجع سعر الذهب عالميا، بالإضافة لموافقة الحكومة للسماح للمواطنين في الدخول بالذهب من خارج مصر، وأيضًا إعفاء الذهب من الرسوم والضرائب الجمركية من كافة العائدين من الخارج.

وتابع المغربي، في تصريحات صحفية، أن جميع أسعار الذهب خلال هذه الفترة الحالية تعد مناسبة للشراء، وذلك مقارنة بالفترة الماضية التي قد شهدت صعود كبير في الأسعار نتيجة الإقبال الشديد على شراء السبائك الذهبية والجنيه وسط قلة الخامات والمعروض التي شهدتها الأسواق في الفترة الأخيرة، متوقعا هبوطا أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.