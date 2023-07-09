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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مع إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.. ارتفاع الذهب إلى 1930 دولارًا

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا عند مستوى 1930.50 دولار للأوقية، اليوم الأحد؛ بسبب ضعف الدولار، ما دفع المستثمرين للإقبال على الأصول الآمنة. 

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا قدره 0.79% إلى 1930.50 دولار للأونصة في التعاملات الآسيوية، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى سجل البلاتين مكاسب بنسبة 0.77%، ليصل إلى 916.70 دولار.

وارتفع البلاديوم بنسبة 0.05% إلى 1.240.00 دولار، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 24 مارس الماضي 2022 عند 2550.58 دولار، وارتفعت الفضة بنسبة 1.75% إلى 23.290 دولار، وسجل النحاس ارتفاعًا بنسبة 1.26%، ليصل إلى 37815 دولارًا، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات من روسيا أكبر منتجيه.

وكان سعر الذهب  قد تأثر بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، حيث يزيد هذا الارتفاع من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

الذهب
الذهب
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