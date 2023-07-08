تنسيق مدرسة الذهب والمجوهرات 2023 ومصاريف المدرسة وأماكنها.. من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

تنسيق مدرسة الذهب 2023 إيجبت جولد

مازالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تبحث تحديد التنسيق المناسب لقبول تلاميذ الإعدادية 2023 بالمدرسة، وكانت الوزارة حددت مجموع 250 درجة للقبول بالمدرسة العام الماضي، الأمر الذى جعل الخبراء يتوقعون أن يكون تنسيق هذا العام مماثل للعام الماضى أو زيادة درجتين أكثر.

رابط التقديم في مدرسة الذهب 2023

للتقديم فى مدرسة الذهب 2023 يرجى الدخول على هذا الرابط الذى حددته وزارة التربية والتعليم وهو:

https://tech.moe.gov.eg/tech/article/school/guide/list/34

مميزات مدرسة الذهب

ولمدرسة الذهب عدة مميزات ومنها

-المصاريف

تتميز مدرسة الذهب بكون الدراسة بها مجانية تقريا فهى مدرسة حكومية

مجانية

تتميز مدرسة الذهب بكونها مجانية لا تشترط دفع مبالغ للتقديم فيها

المشاركة فى المعارض

تتيح المدرسة لطلابها المشاركة وعرض أعمالهم من الإكسسوارات والحلي في معرض تراثنا

التدريب

وتتيح إيجيبت جولد تدريب الطالب الملتحق في مدرسة الذهب على أساليب التكنولوجيا الحديثة

شروط التقديم في مدرسة الذهب 2023

للتقديم لهذه المدرسة عدة شروط

- الحصول على الحد الأدنى للمجموع الذي ستحدده وزارة التربية والتعليم،

- ألا يقل مجموع اللغة الإنجليزية عن 95%

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2023.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة الذهب 2023:

-بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب باسم مدرسة "الحلي والذهب إيجيبت جولد".

-صورة من شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية.

-صورة ضوئية من شهادة الميلاد المميكنة للطالب.

2- صورة شخصية حديثة للطالب مقاس 4x6.

-شهادة طبية معتمدة من قبل هيئة التأمين الصحي للطلاب.

-طلب التحاق بمدرسة الذهب بعد الإعدادية.

-صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأب والأم.

عنوان مدرسة الذهب والمجوهرات

يتواجد مقر مدرسة الذهب والمجوهرات ، في مدينة العبور فقط، وتحديدا في شارع 117 المنطقة الصناعية الأولى بالعبور، وهو الفرع الوحيد والمقر الوحيد للمدرسة