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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية للعام 2023

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

يبحث طلاب الشهادات الفنية المختلفة للعام الدراسي 2023، بعد إعلان نتائجهم عن الكليات التي تسمح للقبول بهم في الجامعات المصرية، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يتم قبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة نظام الثانوية 3 سنوات ودبلوم المدارس الفنية نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية شعبة تمريض عام بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات وفق مجموعة من الشرط.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وكان تنسيق تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للعام الماضي كالتالي:
1- دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها) وفقًا للتالي:

60% فأكثر، لدبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي:

60% فأكثر، دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي

60% فأكثر، دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات

60% فأكثر، دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز

75% فأكثر، دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات

75% فأكثر، دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة

الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد

خطوات عمل تظلمات الدبلومات الفنية 2022 - 2023

أماكن تظلمات امتحانات الدبلومات الفنية 2023

تنسيق كليات الدبلومات الفنية 2022

وتكون قواعد القبول لطلاب الدبلومات الفنيه 2023  بنسبة 10% بالتوزيع الجغرافي دون أي تغيير عن القواعد التي جرت بها العام الماضي، والكليات التي تقبل الدبلومات الفنيه هي :
1-كليات التجارة

2-كلية التربية والتربية النوعية.

3- كلية الزراعة

4- كلية السياحة والفنادق

5- كلية الخدمة الاجتماعية .

6- كلية التمريض.

7-كلية الهندسة.

8- كلية الفنون التطبيقية.

9-كلية الآثار.

10-كلية الفنون الجميلة.

11- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعى بالجامعات المصرية وذلك وفق التوزيع الجغرافى

تنسيق كليات الدبلومات الفنية 2022 تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وزارة التعليم العالي

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