خطوات عمل تظلمات الدبلومات الفنية 2022 - 2023

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، باب تظلمات الدبلومات الفنية 2022 - 2023، وتستمر حتى الثلاثاء 2023/7/25.

ننشر في التقرير التالي، خطوات التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 للطلاب الراغبين في التقدم لعمل تظلمات بمواد الدبلومات الفنية 2023، وتكون الخطوات كالتالي:

١- سداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب التظلم بها.

٢- يتوجه الطالب بإيصال سداد قيمة التظلم إلى لجان المراقبة بمقر مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب للتظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

٣- سيتم تحديد موعد للطالب لمراجعة المادة التي يتظلم على درجاتها.

٤- يذهب الطالب في الميعاد المحدد له للإطلاع على ورقة إجابة ويقوم بتدوين الملاحظات، وتسليمها إلى الموظف، بعد التوقيع على كراسة إجابة ويدون رقم هاتفه للتواصل معه بعد فحص التظلم.



وكان قد اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يوم الأربعاء الماضي، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2023، بنسبة نجاح 64.47% وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة.

وقد أعلن الوزير أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بالتعليم الفنى لتصل إلى عدد 23 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات ( صناعى – زراعى – تجارى – فندقى) ، ووجود نظامين للدراسة (3سنوات، 5 سنوات) ، ووجود أكثر من اسلوب للدراسة (دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج – دراسة بنظام الاعداد المهنى ، درلسة بنظام التكنواوجيا التطبيقية).

وأوضح الوزير أن أهم سمات النتيجة كالأتى:

- نظام 5 سنوات: حضر عدد 18269 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 85.59% بزيادة مقدارها 4.75 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات: حضر 620288 طالب (4 شهادات) بنسبة نجاح 65.55% بإنخفاض مقداره 3.80 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج : حضر عدد 15029 طالب –( 4 شهادات) بنسبة نجاح 81.45 % بإنخفاض مقداره 3.57 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات : برامج مطورة وفق منهجية الجدارات – حضر عدد 19412 طالب– ( 4 شهادات) بنسبة نجاح 86.76% بزياده مقدارها 0.4 % عن العام السابق.

- تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات : حضر عدد 1784 طالب– (4 شهادات ) بنسبة نجاح 78.03% بزياده مقدارها 7.31 % عن العام السابق.

- نظام 3 سنوات- اعداد مهنى: حضرعدد 59326 طالب – ( 3 شهادات ) بنسبة نجاح 34.61% بانخفاض مقداره 10 % عن العام السابق.

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الإمتحان 7093 طالب –نظام ثلاث سنوات- بنسبة نجاح 86.25 % بزياده مقدارها 0.79 % عن العام السابق.

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 14 طالب – نظام خمس سنوات- بنسبة نجاح 75.57 %.

وقد بلغ إجمالي الحضور 734108 طالب، وإجمالي الناجحين 473264 طالب بنسبة نجاح (64.47%) ، وإجمالي من سيؤدى امتحان الدور الثانى 219304 طالب بنسبة (29.87 %)، أما إجمالى الباقين للاعادة 41597 طالب بنسبة (5.66 %) .