نسب النجاح في الثانوية العامة 2023.. وتوزيع درجات كل مادة

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم عن نسب النجاح في الثانوية العامة 2023 بالتزامن من انعقاد الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023 لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية خاصة عقب الشكوى من امتحانات بعض المواد الدراسية على رأسهم مادة الكيمياء والجغرافيا.

نسب النجاح في الثانوية العامة 2023

على الرغم من وردو بعض الشكاوى من امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبين العلمية والأدبية منذ انطلاق مارثون الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحاليث 2022-2023 إلا أن مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم قد أكدت أن العينات العشوئية للتصحيح في كافة المواد الدراسية مبشرة حتى الآن في كافة محافظات الجمهورية.

فيما أكد وزارة التربية والتعليم أن نسب النجاح في الثانوية العامة 2023 وفقا لتصحيح العينات العشوئية في مادة اللغة العربية قد تخطت الـ 97 % وفي مادة الكيمياء مرتفعة ومبشرة ومتقاربة مع العام الماضي رغم شكوى الطلاب من صعوبة الأسئلة حيث حصل 5 ألاف طالب على 95 % فأكثر من درجات المادة عقب تصحيح نصف عدد أوراق الاجابة فقط.

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 - 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات كافة المواد لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 وجاءت كما يلي :-

مجموع مادة اللغة العربية 80 درجة والنجاح من 40 درجة.

مجموع مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة والنجاح من 25 درجة.

مجموع مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة والنجاح من 20 درجة.

مجموع مادة الكيمياء 60 درجة والنجاح من 30 درجة.

مجموع مادة الفيزياء 60 درجة والنجاح من 30 درجة.

مجموع مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة والنجاح من 30 درجة.

مجموع مادة الأحياء 60 درجة والنجاح من 30 درجة.

مجموع مادة الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة والنجاح من 15 درجة.

مجموع مادة التفاضل والتكامل 30 درجة والنجاح من 15 درجة.

مجموع مادة الاستاتيكا 30 درجة والنجاح من 15 درجة.

مجموع مادة الديناميكا 30 درجة والنجاح من 15 درجة.

مجموع مادة التاريخ 60 درجة والنجاح من 30 درجة.

مجموع مادة الجغرافيا 60 درجة والنجاح من 30 درجة.

مجموع مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة والنجاح من 30 درجة.

مجموع مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة والنجاح من 30 درجة.