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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة عبر صفحات السوشيال ميديا

طلاب
طلاب

تداولت صفحات الغش الإلكترونية امتحان علم النفس والاجتماع، زاعمين أنه نفس الامتحان الذي يؤديه طلاب شعبة أدبي، حاليًا داخل اللجان في تاسع أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وبدأ منذ قليل، طلاب الثانوية العامة 2023 "الدور الأول"، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية (الرياضيات)، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبًا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

المتبقي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:

- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

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الرياضيات البحتة الجيولوجيا والعلوم البيئية الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي الثانوية العامة 2023 الفلسفة والمنطق الغش الإلكتروني العلوم والتكنولوجيا الطلاب المكفوفين

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