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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وزير التعليم يتفقد غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، منذ قليل، غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم للاطمئنان على سير امتحانات  الثانوية العامة وفقًا للخطة التى حددتها وزارة التربية والتعليم والكتب الدورية المرسلة للمحافظات، وذلك بديوان المديرية بشارع الكورنيش الغربي.

رافقه خلال الزيارة اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، سليمان بخيت، وكيل المديرية، وعطا الميموني، مدير التعليم العام.

واستمع وزير التربية والتعليم ومحافظ سوهاج لشرح مفصل من وكيل تعليم سوهاج عن آلية عمل غرفة عمليات محافظة سوهاج فى متابعة الامتحانات داخل لجان محافظة سوهاج، وكيفية مراقبة الامتحانات على مستوى 11 مركزًا.

وكان اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قد استقبل صباح اليوم بديوان عام المحافظة، الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال زيارته محافظة سوهاج، لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/ 2023 الدور الأول.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، حرصه الشديد على متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان الانضباط، والتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

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الثانوية العامة التربية والتعليم التفاضل والتكامل الجيولوجيا علم النفس

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