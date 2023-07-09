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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أولياء الأمور: طلاب علمى رياضة الأقل حظًا فى ماراثون الثانوية العامة

أولياء الأمور
أولياء الأمور

يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد، امتحان مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة لطلاب علمي علوم، وامتحان مادة الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل لطلاب علمي رياضة، ومادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية. 

وحرص عدد من أولياء الأمور على التواجد بمحيط لجان مدارس منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة في انتظار خروج أبنائهم والاطمئنان عليهم.

وشكى عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة من عدد من الأمور وتقول رانيا سيف، إحدى أولياء الأمور المتواجدة بمحيط لجان مدرسة الوراق الثانوية للبنات بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن أول الأمور المعقدة التي يواجهها طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة هو امتحان مادة اليوم فطلاب علمي رياضة يؤدون امتحان التفاضل والتكامل في ساعتين فقط على عكس طلاب علمي علوم والشعبة الأدبية امتحاناتهم 3 ساعات على الرغم من أن فروع الرياضة تحتاج لوقت أطول.

وأوضحت منال رضا، إحدى أولياء الأمور المتواجدة بمحيط لجان مدرسة الوراق الثانوية للبنات بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن من ضمن الأمور السيئة التي يواجهها طلاب شعبة رياضة عدد أيام الامتحانات فهو أطول أيام وفقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة.

وأضافت إحدى أولياء الأمور، أن جميع فروع امتحانات مادة الرياضيات ساعتان فقط وطلاب شعبة علمي رياضة بحاجة لوقت أطول لإنجاز الامتحانات ومراجعتها.

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