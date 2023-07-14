سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 14-7-2023

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة في جميع البنوك العاملة في مصر عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ عدة أشهر مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم الاتجاه إلى تعويم الجنيه خلال الشهور المقبلة، فيما استقرت أيضًا أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 14-7-2023 .

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار على شاشات البنك المركزي المصري: 30.8414 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

بنك المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

بنك التنمية الصناعية : 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

أسعار العملات الاجنبية

العملة شراء بيع سعر الدولار الأمريكى 30.8414 جنيه 30.9386 جنيه سعر اليورو 34.4622 جنيه 34.5739 جنيه سعر الجنيه الإسترلينى 40.3159 جنيه 40.4491 جنيه سعر الفرنك السويسرى 35.7416 جنيه 35.8708 جنيه 100 ين يابانى 22.2682 جنيه 22.3448 جنيه سعر الريال السعودى 8.2200 جنيه 8.2472 جنيه سعر الدينار الكويتى 100.6016 جنيه 101.0536 جنيه سعر الدرهم الاماراتى 8.3963 جنيه 8.4235 جنيه سعر اليوان الصينى 4.3057 جنيه 4.3195 جنيه