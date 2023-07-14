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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 14-7-2023

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة في جميع البنوك العاملة في مصر عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ عدة أشهر مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم الاتجاه إلى تعويم الجنيه خلال الشهور المقبلة، فيما استقرت أيضًا أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 14-7-2023 .

سعر الدولار اليوم 

  • سجل الدولار على شاشات البنك المركزي المصري: 30.8414 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

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  • بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.
  • بنك المصرف العربي الدولي: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.
  • بنك التنمية الصناعية : 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.
  • بنك الاستثمار العربي: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.
  • بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.
  • المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

أسعار العملات الاجنبية 

العملةشراءبيع
سعر الدولار الأمريكى30.8414 جنيه 30.9386 جنيه
سعر اليورو34.4622 جنيه34.5739 جنيه
سعر الجنيه الإسترلينى40.3159 جنيه40.4491 جنيه
سعر الفرنك السويسرى35.7416 جنيه35.8708 جنيه
100 ين يابانى22.2682 جنيه22.3448 جنيه
سعر الريال السعودى8.2200 جنيه8.2472 جنيه
سعر الدينار الكويتى100.6016 جنيه101.0536 جنيه
سعر الدرهم الاماراتى8.3963 جنيه8.4235 جنيه
سعر اليوان الصينى4.3057 جنيه4.3195 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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