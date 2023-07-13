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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13-7-2023

مواد البناء
مواد البناء

استقر سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس التراجعات التي سجلها منذ عدة أسابيع، مع حالة الركود التي تسيطر على سوق مواد البناء ، كما استقر سعر الأسمنت اليوم الخميس، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل أسعار مواد البناء، ومنها سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13-7-2023.

سعر طن الحديد 

  • طن الحديد عز 38,800 جنيه.
  • طن الحديد المراكبي  37,000 جنيه.
  • طن الحديد المصريين 37,800 جنيه.
  • طن الحديد الكومي 37,000 جنيه.
  • طن الحديد المعادي 36,800 جنيه.
  • حديد بشاي 38,200 جنيه.
  • حديد العتال 37,500 جنيه.
  • حديد عطية 37,000 جنيه.
  • حديد سرحان 36,500 جنيه.
  • حديد بيانكو 36,700 جنيه.
  • حديد العشري 37,100 جنيه.
  • حديد مصر ستيل 37,000 جنيه.

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سعر الأسمنت اليوم 

  • أسمنت السهم 1,730 جنيه.
  • أسمنت السويدي 1,830 جنيه.
  • جنوب الوادي 1,720 جنيه.
  • أسمنت العسكري بني سويف 1,700 جنيه.
  • أسمنت العامرية عادة 1,880 جنيه.
  • أسمنت وادي النيل 1,680 جنيه.
  • أسمنت المخصوص 1,710 جنيه.
  • أسمنت العسكري 1,730 جنيه.
  • أسمنت سيناء 42.5 1,700 جنيه.
  • أسمنت حلوان 1,750 جنيه.
  • أسمنت الممتاز 1,840 جنيه.
  • أسمنت السويس 1,850 جنيه.
  • أسمنت المعلم 1,680 جنيه.
  • أسمنت تايتان 1,850 جنيه.
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أسعار الرخام والجرانيت اليوم الأربعاء بمنطقة شق الثعبان

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