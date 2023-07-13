أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13-7-2023

استقر سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس التراجعات التي سجلها منذ عدة أسابيع، مع حالة الركود التي تسيطر على سوق مواد البناء ، كما استقر سعر الأسمنت اليوم الخميس، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل أسعار مواد البناء، ومنها سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13-7-2023.

سعر طن الحديد

طن الحديد عز 38,800 جنيه.

طن الحديد المراكبي 37,000 جنيه.

طن الحديد المصريين 37,800 جنيه.

طن الحديد الكومي 37,000 جنيه.

طن الحديد المعادي 36,800 جنيه.

حديد بشاي 38,200 جنيه.

حديد العتال 37,500 جنيه.

حديد عطية 37,000 جنيه.

حديد سرحان 36,500 جنيه.

حديد بيانكو 36,700 جنيه.

حديد العشري 37,100 جنيه.

حديد مصر ستيل 37,000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم