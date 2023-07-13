أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13-7-2023
استقر سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس التراجعات التي سجلها منذ عدة أسابيع، مع حالة الركود التي تسيطر على سوق مواد البناء ، كما استقر سعر الأسمنت اليوم الخميس، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل أسعار مواد البناء، ومنها سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13-7-2023.
سعر طن الحديد
- طن الحديد عز 38,800 جنيه.
- طن الحديد المراكبي 37,000 جنيه.
- طن الحديد المصريين 37,800 جنيه.
- طن الحديد الكومي 37,000 جنيه.
- طن الحديد المعادي 36,800 جنيه.
- حديد بشاي 38,200 جنيه.
- حديد العتال 37,500 جنيه.
- حديد عطية 37,000 جنيه.
- حديد سرحان 36,500 جنيه.
- حديد بيانكو 36,700 جنيه.
- حديد العشري 37,100 جنيه.
- حديد مصر ستيل 37,000 جنيه.
سعر الأسمنت اليوم
- أسمنت السهم 1,730 جنيه.
- أسمنت السويدي 1,830 جنيه.
- جنوب الوادي 1,720 جنيه.
- أسمنت العسكري بني سويف 1,700 جنيه.
- أسمنت العامرية عادة 1,880 جنيه.
- أسمنت وادي النيل 1,680 جنيه.
- أسمنت المخصوص 1,710 جنيه.
- أسمنت العسكري 1,730 جنيه.
- أسمنت سيناء 42.5 1,700 جنيه.
- أسمنت حلوان 1,750 جنيه.
- أسمنت الممتاز 1,840 جنيه.
- أسمنت السويس 1,850 جنيه.
- أسمنت المعلم 1,680 جنيه.
- أسمنت تايتان 1,850 جنيه.