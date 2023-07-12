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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 2200 جنيه للجرام

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 2200 جنيه للجرام، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، حيث شهدت محلات الصاغة إقبالًا كبيرًا على شراء المشغولات الذهبية وخاصة عيار 18، بحسب بيانات شعبة المجوهرات والمعادن الثمينة بالغرف التجارية بالقاهرة.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بمنتصف التعاملات كالآتي:

سعر عيار 14 سجل نحو 1471 جنيها للجرام.

سعر عيار 18 سجل نحو 1886 جنيها للجرام.

سعر عيار 21 سجل نحو 2200 جنيها للجرام.

سعر عيار 24 سجل نحو 2514 جنيها للجرام .

سعر الجنيه الذهب سجل نحو 17600 جنيه.

سعر أوقية الذهب سجلت نحو 1957 دولارًا.

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