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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ والبط والحمام اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في بورصة الدواجن

دواجن
دواجن

شهدت أسعار الدواجن استقرارًا في الأسعار على مدار الساعات القليلة الماضية، حيث توفير الأعلاف وتراجعت أسعارها كان لها مردود على أسعار الدواجن في الأسواق.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية في مستهل التعاملات الصباحية:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 12يوليو

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 12 يوليو في بورصة الدواجن سجلت سعر ما بين  64 جنيه إلى 66 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم الأربعاء 12 يوليو في بورصة الدواجن سجلت سعر ما بين  104 جنيه إلى 106 جنيهات للكيلو.

سجلت أسعار الفراخ البلدي  اليوم الأربعاء 12 يوليو في بورصة الدواجن سجلت سعر ما بين  93 جنيه إلي 95 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار الفراخ أمهات  اليوم الأربعاء 12 يوليو في بورصة الدواجن سجلت سعر ما بين  57 جنيه إلى 58 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار لحم فراخ أبيض بياض أرضي  اليوم الأربعاء 12 يوليو ما بين  55 جنيه 57 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ فى مصر اليوم الثلاثاء 11-7-2023

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 9 يوليو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

شعبة الدواجن: مصر لديها اكتفاء من البيض.. وارتفاع الأسعار نتيجة العرض والطلب

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 فى الأسواق المصرية

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12 يوليو

سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم الأربعاء 12 يوليو 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك )  اليوم الأربعاء 12 يوليو100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك)  اليوم الأربعاء 12 يوليو80 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام القائم  اليوم الأربعاء 12 يوليو120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات)  اليوم الأربعاء 12 يوليو55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم الأربعاء 12 يوليو57 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز)  اليوم الأربعاء 12 يوليو120 جنيها للكيلو.

أسعار البط اليوم الأربعاء12 يوليو

سجلت أسعار لحم بط (مولار) اليوم الأربعاء 12 يوليو60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط(فرنساوي) اليوم الأربعاء 12 يوليو55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مسكوفي) اليوم الأربعاء 12 يوليو100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (بلدي)  اليوم الأربعاء 12 يوليو95 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي)  اليوم الأربعاء 12 يوليو355 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم فخد نعام  اليوم الأربعاء 12 يوليو255 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي )  اليوم الأربعاء 12 يوليو64 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم السمان  اليوم الأربعاء 12 يوليو65 جنيها للكيلو.

اسعار الدواجن الساعات القليلة الماضية توفير الاعلاف أسعار الدواجن في بورصة بورصة الدواجن الرئيسية أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 12يوليو

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