أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 فى الأسواق المصرية

تحظى أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، حيث تشهد تراجعا بقيمة تتراوح من 5 _ 10جنيهات للكيلو في كافة أنواع الطيور.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في الأسواق المصرية

وتراجعت في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في الأسواق المصرية في محلات بيع الطيور للمستهلكين، وذلك بفعل توافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربيين، بالتزامن مع استقرار في أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك المصرية وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار ما بين 90_95 جنيها، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 95_100 جنيه.

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار ما بين 67_68 جنيها، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 90_99 جنيها.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار ما بين 58_59 جنيها، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 60_65 جنيها.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار ما بين 95_100 جنيه، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 105_110 جنيهات.

سجل كيلو البط الفرنساوي في المزارع للتجار ما بين 74_75 جنيها، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 77_79 جنيها.



سجل كيلو البط المسكوفي في المزارع للتجار ما بين 99_100 جنيه، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 105_110 جنيهات.



سجل كيلو البط المولارد في المزارع للتجار ما بين 84_85 جنيها، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 88_90جنيها.

أسعار البيض والكتاكيت في الأسواق المصرية للمستهلكين



سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 11 جنيها.

سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم نحو 8.5 جنيه.

سجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم نحو 6 جنيهات.

سجل سعر الكتكوت الهجين عمر يوم نحو 7.5 جنيه.

سجل سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم نحو 11 جنيها.

سجل سعر كتكوت بط مسكوفي عمر يوم نحو 24 جنيها.

سجل سعر كتكوت بط مولارد عمر يوم نحو 18 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار 116 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين 123 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار 111 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين 118 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار 119 جنيها، وفي المحلات التجارية للمستهلكين 126 جنيها.

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