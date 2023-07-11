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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار فى مصر اليوم الثلاثاء 11-7-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

مع بداية التعاملات الصباحية حرص المسافرون إلى خارج البلاد على معرفة سعر الدولار  في مصر اليوم الثلاثاء 11-7-2023 عبر جوجل، حيث استقر سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية، وسجل متوسط أسعار صرف الدولار 30.75 جنيه للشراء، ومبلغ 30.85 جنيه للبيع، طبقا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في السوق المصرفية.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 11-7-2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور سعر الدولار اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 11-7-2023، وفقا لأخر تحديث صدر من خلال البنك المركزي.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري

بلغ متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 يوليو في البنك المركزي المصري اليومي نحو 30.84 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 30.39 جنيه.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 يوليو في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 يوليو في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 يوليو في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 يوليو في بنك مصر سجل 30.75 جنيه للشراء، فيما سجل سعر البيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 يوليو في بنك القاهرة
واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند 30.95 جنيه للبيع، فيما وصل اليوم الثلاثاء 11 يوليو سعر الشراء إلى 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 يوليو  في بنك أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 يوليو في بنك أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للبيع، فيما وصلع سعر البيع إلى مبلغ 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 يوليو  في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 يوليو في البنك التجاري الدولي CIB نحو مبلغ 30.85 جنيه للشراء وقيمة 30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 يوليو  في بنك الإسكندرية 
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 في بنك الإسكندرية مبلغ 30.85 جنيه للشراء وقيمة 30.95 جنيه للبيع.

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