الداخلية تكشف كواليس "مستريح العملات الافتراضية" عبر تليجرام

رصد قطاع الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط مستريح العملات الافتراضية عبر تطبيق تليجرام.

وتبين قيام أحد الأشخاص بالترويج لأحد التطبيقات الإلكترونية عبر تطبيق "تليجرام"، ودعوة متصفحي التطبيق لاستثمار أموالهم من خلال شراء العملات الافتراضية المشفرة وتحصيل قيمة تلك العملات عبر محافظ إلكترونية بالمخالفة للقانون.



بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه والقائم على الترويج لذلك التطبيق، وتبين أنه مقيم بمحافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل سكنه وبحوزته 4 هواتف محمولة، 31 شريحة هاتف محمول وعقود الشراء الخاصة بهم بأسماء أشخاص مختلفة مربوطة بمحافظ مالية تستخدم فى ممارسة نشاطه الإجرامى.

وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.