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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات|سعر الدولار اليوم 10-7-2023

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 10 يوليو 2023، في البنوك المصرية، مسجلاً 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، و تصدر سعر الدولار محركات البحث على "جوجل"، خلال الفترة الماضية لارتباطه ببعض أسعار السلع في الأسواق.

سعر الدولار اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 10 يوليو 2023 استقرار مقابل الجنيه المصري، خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 10 يوليو 2023، خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.                

 سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 10 يوليو 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 10-7-2023 فى البنوك المصرية

خلال التعاملات المسائية.. سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 10 يوليو 2023 سجل استقرارًا في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 10 يوليو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 10 يوليو في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

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