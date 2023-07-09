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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خلال التعاملات المسائية.. سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري

الدولار
الدولار

سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023، سجل استقرارا في البنوك المصرية، حيث بلغ 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وتصدر سعر الدولار محركات البحث على "جوجل"، خلال الفترة الماضية لارتباطه ببعض أسعار السلع في الأسواق.

سعر الدولار اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية

استقر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية، مسجلاً 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 9 يوليو 2023، استقرار خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.                

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 شهد استقرارًا في بنك الإسكندرية خلال التعاملات المسائية مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات|سعر الدولار اليوم الأحد 9-7-2023

بداية التعاملات|استقرار أسعار صرف الدولار وارتفاع اليورو والاسترلينى

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 9 يوليو 2023 خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقر خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

شهد سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 9 يوليو في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

الدولار التعاملات المسائية البنوك المصرية أسعار السلع الجنيه المصري

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