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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني في بداية التعاملات

الدولار
الدولار

  
 

 واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري، بينما ارتفعات أسعار العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الإسترليني، وذلك في بداية تعاملات، اليوم الأحد، "بداية التعاملات الأسبوعية"، في البنوك العاملة بمصر.
وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر"، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 10 و25 قرشًا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت 33.41 جنيه للشراء و33.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.52 جنيه للشراء و33.97 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي.. سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.59 جنيه للشراء و33.70 جنيه للبيع.
كما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 11 و23 قرشًا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" حيث سجل الإسترليني 39.13 جنيه للشراء و39.63 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل الإسترليني استقرارا ليصبح 39.26 جنيه للشراء و39.76 جنيه للبيع.
وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 39.38 جنيه للشراء و39.51 جنيه للبيع.
وعربيا.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 99.45 جنيه للشراء و100.51 جنيه للبيع، وذلك وفقا للبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف الدولار الاسترلينى صرف الدولار الدولار العملة الأوروبية

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