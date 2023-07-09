منتصف التعاملات|سعر الدولار اليوم الأحد 9-7-2023

ثبت سعر الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023، في البنوك المصرية، مسجلاً 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، و تصدر سعر الدولار محركات البحث على "جوجل"، خلال الفترة الماضية لارتباطه ببعض أسعار السلع في الأسواق.

سعر الدولار اليوم الأحد خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 9 يوليو 2023 شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري، خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، مسجلاً 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاحد

استقر سعر الدولار اليوم الاحد 9 يوليو 2023، استقرار خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 9 يوليو 2023 شهد استقرارًا في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الاحد 9 يوليو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 9 يوليو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقر خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

شهد سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 9 يوليو في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.