سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 10-7-2023 فى البنوك المصرية

حافظ الدولار خلال الساعات الصباحية على مستويات الشراء والبيع ببداية تعاملات البنوك في مصر، ويكثر التساؤل عن سعر الدولار اليوم الإثنين 10-7-2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث سجل متوسط أسعار صرف عملات الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 30.84 جنيه للشراء، وذلك مقابل سعر 30.93 للبيع، طبقا للبيان الأخير الصادر من خلال البنك المركزي المصري بمتوسط سعر الصرف، أمام سعر الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم الإثنين 10-7-2023 في البنوك المصرية

ويرصد «الدستور» سعر صرف العملة الأمريكية المعروضة في مواقع البنوك الإلكترونية وشاشات التداول في فروع البنوك.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار اليوم في الموقع الإلكتروني لبنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر عملة أمريكا في بنك أبو ظبي التجاري

في حين وصل سعر الدولار في موقع بنك أبو ظبي التجاري إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وأوضح موقع المصرف العربي الدولي على شبكة الإنترنت سعر الدولار بقيمة، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر العملة الخضراء في بنك قطر الوطني الأهلي

بينما حافظ سعر الدولار على مستوياته في بنك قطر الوطني الأهلي بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

وطرحت ماكينات الصراف الآلي في بنك مصر سعر الدولار بقيمة 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر العملة الأمريكية بنك بلوم مصر

وعرض موقع بنك بلوم مصر سعر الدولار بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وجاء سعر الدولار بشاشة التداول في البنك المصري الخليجي بقيمة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

في حين توقف سعر الدولار في بنك الكويت الوطني عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

وثبت سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر عند مستوياته بقيمة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

قدم موقع البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم الاثنين قيمة: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، مقابل الجنيه المصري.