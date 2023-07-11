أسعار الفراخ فى مصر اليوم الثلاثاء 11-7-2023

مع بداية يوم جديد تسعى جميع الأسر المصرية عشاق الدواجن لمعرفة أسعار الفراخ في بورصة الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء 11-7-2023 عبر جوجل، حيث حققت أسعار الفراخ والبيض حالة من الاستقرار الملحوظ، حيث شهدت ارتفاعا خلال الأيام الماضية، لكي يسجل سعر الفراخ اليوم ببورصة الدواجن ما بين 71 و73 جنيهًا للكيلو الواحد، ويصل سعر طبق البيض الأبيض لمبلغ 118 جنيها.

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 11-7-2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 11-7-2023.

أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو

سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

شهدت أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 11 يوليو استقرارًا، وقد جاءت على النحو التالي:

سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء داخل المزرعة، ما بين 90 جنيها إلى 95 جنيها.

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 11 يوليو في المزرعة، بين 67 إلى 68 جنيها.

يبدأ سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم الثلاثاء 11 يوليو ، بين 58 إلى 59 جنيها.

-يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 95 و100 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء

ثبت سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين، وفقا لاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على النحو التالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الثلاثاء 11 يوليو، تصل إلى 116 جنيها، وتصل إلى المستهلك بسعر 123 جنيها.

وعن كرتونة البيض الأبيض، سجلت اليوم الثلاثاء 11 يوليو 111 جنيها، وتصل إلى المستهلك بسعر 118 جنيها.

بينما البيض البلدي سجل اليوم الثلاثاء 11 يوليو سعر 119 جنيها، ليتراوح سعر الكرتونة من 126 جنيها إلى 130 جنيها.

سعر الكتكوت اليوم الثلاثاء

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء، يسجل نحو 11 جنيها.

سعر الكتكوت الساسو اليوم الثلاثاء، يتراوح بين 7.5 إلي 8.5 جنيه.

وعن كتكوت ساسو بيور اليوم الثلاثاء 11 يوليو عمر يوم 8.5، 9.5 جنيه.

يترواح سعر الكتكوت البلدى اليوم الثلاثاء بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت هجين عمر يوم اليوم الثلاثاء ، يترواح سعره بين 6.5 و7.5 جنيه.