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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طن الردة بـ 11400 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

الردة
الردة

 شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الأحد، استقرارا في الأسواق حيث بلغ سعر طن الذرة "أرجنتيني "، 12400 جنيه، فيما بلغ سعر طن الذرة "برازيلي" 12400 جنيه، في حين بلغ سعر طن الذرة "أوكراني" 10700 جنيه

وسجل سعر أردب الذرة الرفيعة محلى حورس 1900 جنيه، بينما سجل سعر أردب الذرة الشامية 1850 جنيها، في حين سجل سعر طن كورن فلاك ذرة "أرجنتيني" 14000جنيه، وسجل سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 40300 جنيه.

وبلغ سعر طن كسب صويا محلي 44% 33000 جنيه، فيما بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى  34000جنيه، وبلغ سعر طن صويا هاي فات“ مستورد 36900 جنيه أرضه، فيما بلغ سعر طن صويا هاي فات محلى 36500 جنيه أرضه، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43% مستورد 28600 جنيه أرضه، كما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43% محلي 23800 جنيه أرضه.

وسجل سعر طن كسب عباد + 36% 24000 جنيه، فيما سجل جيلوتين مستورد 48000 جنيه، بينما سجل سعر طن رده بران محلي 11400 جنيه، في حين سجل سعر طن جيلوتين محلى 47000 جنيه، وسجل سعر طن النخالة الخشنة 11500 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو، وسجل سعر حمل تبن القمح جديد 250 جنيها.

وسجل طن أعلاف بادي 23000 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 22800 جنيه للطن، في حين سجل طن العلف ناهي 22650 جنيها للطن، كما سجل طن العلف بادي نامي 22550 جنيها للطن، وسجل طن العلف بياض 20000 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% 19600جنيه، وسجل سعر طن بياض 16% 19200 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% 19000 جنيه.

الردة ب11400 جنيه أسعار الأعلاف الاسواق

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