رئيس الشعبة: انخفاض أسعار الدواجن و75 جنيهًا سعر عادل للمنتج والمستهلك

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، إنه وعد باستقرار أسعار الدواجن، وأنه لن يحدث ارتفاع في أسعارها في الفترة المقبلة، بل إنها ستنخفض، وهو ما حدث بالفعل.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن كيلو الدواجن بـ66 جنيهًا في المزرعة، و75 جنيهًا للمستهلك.

وأكد أن 75 جنيهًا، هو سعر عادل للمنتج والمستهلك، لأنه من المهم الحفاظ على المربي الصغير.

ولفت إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن 100% مرة أخرى، وبدأت في تصدير الدواجن.

وطالب بتطبيق قانون بيع الدواجن المبردة والمجمدة، لافتًا إلى أن البعض يدعي عدم وجود مجازر، لتنفيذ القانون، لكن الواقع أنه توجد مجازر على أعلى مستوى، واستثمارات القطاع الداجن كبيرة لدرجة تسمح بتطبيق القانون، منوهًا أن بعض المستثمرين على استعداد لتوسيع استثماراتهم في هذا القطاع بشرط تطبيق قانون بين الدواجن مجمدة ومبردة فقط، ومنع البيع الحي.