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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

هبوط في أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأثنين 10 يوليو

أعلاف
أعلاف

شهدت أسعار خامات الأعلاف تراجعًا كبيرًا في عدد من أنواع الأعلاف، حيث تراجعت أسعار الذرة الصفراء 400 جنيها في الطن، مقارنة بأسعار أمس، وتراجع أسعار الأعلاف سوف ينعكس في النهاية على أسعار الدواجن في الأسواق.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

ونستعرض في السطور التالية أسعار خامات الأعلاف خلال بداية التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأثنين 10 يوليو

 تراجعت أسعار الذرة الصفراء برازيلي اليوم الأثنين بمقدار 300 جنيها في الطن، لتسجل 12000 جنيها للطن صب أرضه

 تراجعت أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني اليوم الأثنين بمقدار 300 جنيها في الطن، لتسجل 12000 جنيها للطن صب أرضه

 تراجعت أسعار الذرة الصفراء أوكراني اليوم الأثنين بمقدار 400 جنيها في الطن، لتسجل 10500 جنيها للطن صب أرضه

 تراجعت أسعار الذرة الصفراء صربي اليوم الأثنين بمقدار 400 جنيها في الطن، لتسجل 10500 جنيها للطن صب أرضه

 تراجعت أسعار الذرة الصفراء بلغاري اليوم الأثنين بمقدار 400 جنيها في الطن، لتسجل 10500 جنيها للطن صب أرضه

 تراجعت أسعار الذرة الصفراء روماني اليوم الأثنين بمقدار 400 جنيها في الطن، لتسجل 10500 جنيها للطن صب أرضه

 تراجعت أسعار الذرة الصفراء أمريكي اليوم الأثنين بمقدار 400 جنيها في الطن، لتسجل 10500 جنيها للطن صب أرضه.

طن الردة بـ11400 جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

الذرة البرازيلى بـ 12400جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

أسعار فول الصويا اليوم الأثنين 10 يوليو 

تراجعت أسعار فول صويا 44 % اليوم الأثنين بمقدار 500 جنيها للطن لتسجل  27500 جنيها للطن صب ارضة.

بينما سجلت أسعار فول صويا 46 % (محلي) اليوم الأثنين  سعر 29000 جنيها للطن  صب ارضه.

بينما سجلت أسعار فول صويا 46 % (مستورد ) اليوم الأثنين  سعر 28500 جنيها للطن  صب ارضه، بتراجع قدرة 500 جنيها في الطن.

أسعار الردة اليوم الأثنين 10يوليو

وقد سجلت أسعار ردة ( نخالة ) 10800 جنيها للطن معبأ أرضه

وقد سجلت أسع زيت صويا منزوع 42500 جنيها للطن صب وصال

وقد سجلت أسع زيت صويا مكرر43500 جنيها للطنصب وصال

وقد سجلت أسع بذرة فول الصويا 27000 جنيها للطن صب ارضه، بتراجع قدرة 1500 جنيها للطن.

وقد سجلت أسع كسب عباد 36% 17750 جنيها للطنصب أرضة

وقد سجلت أسع دي دي جي إس 27% 24000 جنيها للطن معبأ أرضه

وقد سجلت أسع جيلوتين مستورد 60% 49000 جنيها للطن معبأ أرضه

وقد سجلت أسع قشر فول الصويا 10250جنيها للطن 

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