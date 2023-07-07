الذرة البرازيلي بـ 12400جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الجمعة استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة أرجنتيني 12400 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة برازيلي 12400 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة أوكراني 10700 جنيه، في حين سجل سعر أردب الذرة الرفيعة محلى حورس 1900 جنيه، بينما سجل سعر أردب الذرة الشامية 1850 جنيها.

وبلغ سعر طن أعلاف كورن فلاك ذرة أرجنتيني 14000جنيه، كما بلع سعر طن بذرة الصويا SB مستورد 40300 جنيه، فيما بلغ سعر طن كسب صويا محلي 44 % 33000 جنيه، بينما بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى 34000 جنيه

وسجل سعر طن صويا فول فات مستورد 36900 جنيه أرضه، فيما سجل سعر طن صويا فول فات محلى 36500جنيه أرضه، كما سجل سعر طن صويا هاي فات 43% مستورد 28600 جنيه أرضه، بينما سجل سعر طن صويا هاي فات 43% محلي 23800 جنيه أرضه.

وبلغ سعر طن كسب عباد + 36 % 24000 جنيه، فيما بلغ سعر جيلوتين مستورد 48000 جنيه، وبلغ سعر طن سعر طن رده بران محلى 11400 جنيه، لبلغ سعر طن جيلوتين محلى 47000 جنيه، في حين بلغ سعر طن النخالة الخشنة 11500 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح جديد 250 جنيها.

وسجل طن أعلاف بادي 23000 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 22800 جنيه للطن. في حين سجل طن العلف ناهي 22650 جنيها للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى ب 22550 جنيها للطن، وسجل طن العلف بياض ب 20000 جنيه.، كما سجل طن العلف بياض 17 % ب 19600جنيه، وسجل سعر طن بياض 16 % ب 19200 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14 % ب 19000 جنيه.