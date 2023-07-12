أسعار الرخام والجرانيت اليوم الأربعاء بمنطقة شق الثعبان

استقرت أسعار الرخام والجرانيت سواء كان المستورد أو محلي الصنع بمستهل بداية التعاملات ليوم الأربعاء الموافق 11 يوليو 2023 بالمنطقة الصناعية للرخام والجرانيت شق الثعبان غير شامل النقل والنالون.

أسعار الرخام والجرانيت اليوم الأربعاء

يعد الرخام والجرانيت من افخم أنواع الديكورات التي يتم تصنيفها عالميا والتي سيتم استخدامها في ديكور المنازل سلالم القصور والعمارات وكذلك أيضا الحوائط والارضيات ومدخل العمارات والمقابر والأماكن العامة منذ آلاف السنين نظرا لأنه يتميز بالعديد من مختلف الألوان الفاتحة والغامقة ويرجع ذلك لنوعية استخراج الحجز الرخامي من قلب الجبل.

ويرصد الدستور أبرز أنواع الرخام والجرانيت في مصر

سعر متر الجرانيت المصري

استقر سعر المتر الطولي لجرانيت المصري رمادي اللون بقيمة 180 جنيهاً

وجاء سعر متر الجرانيت أرضيات والحوائط 320 جنيها

كما جاء سعر متر الجرانيت رمادي للمطابخ والحمامات بقيمة 400 جنيها

جاء سهر متر الجرانيت المصري فيردي ليتراوح مابين 100 إلي 400 جنيها

بينما سجل سعر متر الجرانيت فنتاستيك أبيض مابين 860 جنيها إلي 1050 جنيها .

وجاء سعر متر الجرانيت المصري أحمر سفاجا مابين 200 إلي 550 جنيها .

سعر متر الرخام في مصر

سجل سعر متر الرخام زعفرانة فلور مابين 280 إلي 360 جنية

واوصل سعر متر رخام جلالة سادة مابين 380 إلي 460 جنية

وجاء سعر متر رخام جلالة فص مربع يتراوح مابين 150 إلي 260 جنية

وسجل سعر متر الرخام جلالة تايجر يتراوح ما بين 290 إلي 410 جنية .

وجاء سعر متر رخام صني منيا ما بين 60 إلى 70 جنيها

بينما بلغ سعر متر رخام بريشيا ما بين 150 إلي 170 جنيها

وسجل يعر متر رخام ترستا بيج بقيمة 130 جنيها

واوصل سعر متر رخام ملي براون بقيمة 180 جنيها

سعر الرخام المستورد في مصر

وبلغ سعر متر رخام البرتغالي بقيمة 6700 جنيها

وسجل سعر متر الرخام روزا هندي نحو 1200 جنيها

وجاء سعر متر الرخام جاكرتا هندي نحو 1500 جنيها

وبلغ سعر متر رخام بتشينو كلاسيك 1500 جنيها

سعر سعر متر رخام أغادير بقيمة تراوح مابين 1360 إلي 3300 جنية

وبلغ سعر متر رخام ارييسكاتو بقيمة 5000 جنيها

سجل سعر متر الرخام كاليميرا يتراوح مابين 760 إلي 1000 جنيها

بينما سجل سعر متر رخام الشكولاتة نحو 500 جنيها ً

كما جاء سعر متر رخام فورست بقيمة 580 جنيها

وسجل سعر متر رخام بقيمة 9500 جنيهاً

وبلغ سعر متر رخام كريما مارفل نحو 840 جنيها