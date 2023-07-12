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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الرخام والجرانيت اليوم الأربعاء بمنطقة شق الثعبان

رخام وجرانيت
رخام وجرانيت

استقرت أسعار الرخام والجرانيت سواء كان  المستورد أو محلي الصنع بمستهل بداية التعاملات ليوم الأربعاء الموافق 11 يوليو 2023 بالمنطقة الصناعية للرخام والجرانيت  شق الثعبان غير شامل النقل والنالون.

أسعار الرخام والجرانيت اليوم الأربعاء 

يعد الرخام والجرانيت من افخم أنواع الديكورات التي يتم تصنيفها عالميا والتي سيتم استخدامها في ديكور المنازل سلالم القصور والعمارات وكذلك أيضا الحوائط والارضيات ومدخل العمارات والمقابر والأماكن العامة منذ آلاف السنين نظرا لأنه يتميز بالعديد من مختلف الألوان الفاتحة والغامقة ويرجع ذلك لنوعية استخراج الحجز الرخامي من  قلب الجبل. 

ويرصد الدستور أبرز أنواع الرخام والجرانيت في مصر 

سعر متر الجرانيت المصري 

استقر  سعر المتر الطولي لجرانيت المصري  رمادي   اللون بقيمة 180 جنيهاً 

وجاء سعر متر الجرانيت أرضيات والحوائط 320 جنيها 

كما جاء سعر متر الجرانيت رمادي للمطابخ والحمامات بقيمة 400 جنيها 

جاء سهر متر الجرانيت المصري فيردي ليتراوح مابين 100 إلي 400 جنيها 

بينما سجل سعر متر الجرانيت  فنتاستيك أبيض مابين 860 جنيها إلي 1050 جنيها . 

وجاء سعر متر الجرانيت المصري أحمر سفاجا مابين 200 إلي 550 جنيها . 

سعر متر الرخام والجرانيت اليوم الثلاثاء 11 يوليو

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سعر متر الرخام في مصر 

سجل سعر متر الرخام  زعفرانة فلور مابين 280 إلي 360 جنية 

واوصل سعر متر رخام جلالة سادة مابين 380 إلي 460 جنية 

وجاء سعر متر رخام جلالة فص مربع يتراوح مابين 150 إلي 260 جنية 

وسجل سعر متر الرخام جلالة تايجر يتراوح ما بين 290 إلي 410 جنية .

وجاء   سعر متر رخام صني منيا ما بين 60 إلى 70 جنيها

بينما بلغ سعر متر رخام بريشيا ما بين 150 إلي 170 جنيها 

وسجل يعر متر رخام ترستا بيج بقيمة 130 جنيها 

واوصل سعر متر رخام ملي براون بقيمة 180 جنيها 

سعر الرخام المستورد في مصر 

وبلغ سعر متر رخام  البرتغالي بقيمة 6700 جنيها 

وسجل سعر متر الرخام روزا هندي نحو 1200 جنيها 

وجاء سعر متر الرخام جاكرتا هندي نحو 1500 جنيها 

وبلغ سعر متر رخام بتشينو كلاسيك 1500 جنيها 

سعر سعر  متر رخام أغادير بقيمة تراوح مابين 1360 إلي 3300 جنية 

وبلغ سعر متر رخام ارييسكاتو بقيمة 5000 جنيها 

سجل سعر متر الرخام كاليميرا يتراوح مابين 760 إلي 1000 جنيها 

بينما سجل سعر متر رخام الشكولاتة نحو 500 جنيها ً 

كما جاء سعر متر رخام فورست بقيمة 580 جنيها 

وسجل سعر متر رخام بقيمة 9500 جنيهاً 

وبلغ سعر متر رخام كريما مارفل نحو 840 جنيها

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