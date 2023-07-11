سعر متر الرخام والجرانيت اليوم الثلاثاء 11 يوليو

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى التي استمرت أكثر من 15 يوميا لعمالة قطاع التشييد بمصر حتى بداية الأسبوع الحالي لتعود حركة التشييد والبناء والديكور بمعدلاتها القوية، يشهد السوق المصري نشاطا كبيراً في حركة تداول بيع وشراء مواد البناء المستخدمة لأعمال الديكور الرخام والجرانيت المستخدم في الوجهات الأبراج و الفيلات ودرج السلالم العمارات وغيرها.

وخلال سطور يرصد الدستور سعر متر الرخام والجرانيت المصري والمستورد بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023 بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان بالسوق المحلي.

سعر متر الرخام المصري

سجل سعر متر الرخام زعفرانة فلور ما بين 280 إلى 360 جنيه

واوصل سعر متر رخام جلالة سادة ما بين 380 إلى 460 جنيه

وجاء سعر متر رخام جلالة فص مربع يتراوح مابين 150 إلى 260 جنيه.

وسجل سعر متر الرخام جلالة تايجر يتراوح ما بين 290 إلى 410 جنيه.

وجاء سعر متر رخام صني منيا ما بين 60 إلى 70 جنيها.

بينما بلغ سعر متر رخام بريشيا ما بين 150 إلى 170 جنيها.

وسجل يعر متر رخام ترستا بيج بقيمة 130 جنيها.

واوصل سعر متر رخام ملي براون بقيمة 180 جنيها.

سعر الرخام المستورد في مصر

وبلغ سعر متر رخام البرتغالي بقيمة 6700 جنيها

وسجل سعر متر الرخام روزا هندي نحو 1200 جنيها

وجاء سعر متر الرخام جاكرتا هندي نحو 1500 جنيها

وبلغ سعر متر رخام بتشينو كلاسيك 1500 جنيها

سعر سعر متر رخام أغادير بقيمة تراوح ما بين 1360 إلي 3300 جنية

وبلغ سعر متر رخام ارييسكاتو بقيمة 5000 جنيها

سجل سعر متر الرخام كاليميرا يتراوح ما بين 760 إلي 1000 جنيها

بينما سجل سعر متر رخام الشوكولاته نحو 500 جنيها ً

كما جاء سعر متر رخام فورست بقيمة 580 جنيها.

وسجل سعر متر رخام بقيمة 9500 جنيهاً.

وبلغ سعر متر رخام كريما مارفل نحو 840 جنيها

سعر الجرانيت المصري

بلغ سعر متر الطولي الجرانيت رمادي بقيمة 180 جنيهاً.

وجاء سعر متر الجرانيت أرضيات والحوائط 320 جنيها.

كما جاء سعر متر الجرانيت رمادي للمطابخ والحمامات بقيمة 400 جنيها.

جاء سهر متر الجرانيت المصري فيردي ليتراوح مابين 100 إلى 400 جنيها.

بينما سجل سعر متر الجرانيت فنتاستيك أبيض ما بين 860 جنيها إلى 1050 جنيها.

وجاء سعر متر الجرانيت المصري أحمر سفاجا ما بين 200 إلى 550 جنيها.